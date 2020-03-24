Путин созовёт правительство в связи с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин собрал совещание с оперативным штабом в связи с эпидемией нового коронавируса. Во встрече принимает участие глава штаба, мэр Москвы Сергей Собянин, сообщают «Известия».

По обновленным данным, в России на сегодня официально выявлено 495 случаев заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 57 человек. Путин сообщил на совещании, что сегодня проведет специальную встречу с правительством, чтобы отсудить вопросы борьбы с коронавирусом.

В свою очередь Сергей Собянин предложил в качестве превентивной меры распространить карантина для пенсионеров на все крупные города страны. Мэр Москвы пояснил, что именно пожилые люди старше 65 лет составляют группу риска. Власти столицы и Подмосковья уже ввели для них домашний карантинный режим.

Как отмечает Ura.ru, по числу заболевших в России идут именно столица и Подмосоквье, на третьем месте — Санкт-Петербург. Далее следует Свердловская область.

