Путин создал Национальный центр исторической памяти
В России создан «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ». Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, центр создан с целью «сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».
Также в указе говорится, что главой Национального центра исторической памяти назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.
Ранее Путин в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» поддержал идею создания Национального центра исторической памяти, сообщает RT.
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