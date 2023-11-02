Путин создал Национальный центр исторической памяти

В России создан «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ». Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, центр создан с целью «сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».

Также в указе говорится, что главой Национального центра исторической памяти назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Ранее Путин в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» поддержал идею создания Национального центра исторической памяти, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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