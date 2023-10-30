Проекту «Россия — Моя история» исполнилось 10 лет

Десять лет назад, 4 ноября 2013 года, в День народного единства в Москве в ЦВЗ «Манеж» открылась первая мультимедийная экспозиция цикла «Моя история» «Романовы». Ее идея и замысел принадлежат главе Патриаршего совета по культуре, митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову). За десять лет открылись 26 исторических парков (в том числе в Луганске и Мелитополе), проведены свыше 22 тысяч просветительских мероприятий, на которых присутствовали порядка 20 млн посетителей.

В преддверии знаменательной даты «Россия — Моя история» проведет ряд праздничных акций и мероприятий.

Так, 2 ноября в историческом парке «Россия — Моя история» в Мелитополе торжественно встретят 20-миллионного посетителя проекта. Кроме того, к 4 ноября флагманский исторический парк в павильоне ВДНХ № 57 проведет акцию на фасаде здания: посетители увидят слова «Россия», «Моя история», «Просвещение». Протяженность надписи составит 100 метров. Акция приурочена к запуску 27-го исторического парка.

Кроме того, начал работу Telegram-канал «Агентство исторических новостей». Он адресован широкому кругу читателей. Паблик повествует о многовековых достижениях России и предлагает взглянуть на свою страну с уважением и гордостью.

Также в Нижнем Новгороде пройдут публичные премьерные кинопоказы режиссерской версии фильма «Гибель империи. Российский урок», фильмов с экспозиций «Романовы» и «Рюриковичи». Кроме того, с открытой лекций выступит кандидат философских наук по теме «Образ Смутного времени в русской культурной памяти: история забвения», а также состоится командная викторина «Россия начала XVII века. Смутное время».

Праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства пройдут и во всех исторических парках. Владивосток представит специальный мультимедийный шатер с материалами проекта и стендовой выставкой. В Краснодаре будут показаны лучшие мультимедийные проекты: «Инженеры Победы», «Через тернии к звездам», «Душа Кубани многозвучная», «Народное достояние Кубани», выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы и экскурсии. В Махачкале состоится тематическая экскурсия «День народного единства».

Также в Тюмени при участии Николая Старикова состоится открытие мультимедийной выставки «Острый карандаш Бориса Ефимова», посвященной творчеству знаменитого советского художника-графика, мастера политической карикатуры, народного художника СССР и дважды лауреата Сталинской премии. Новосибирский парк расскажет об истоках единения Руси на примерах этнографического наследия, а представительство проекта в Луганске проведет акцию «Этнографический диктант».

Кроме того, обновился официальный портал myhistorypark.ru. Его посетители в ноябре смогут изучить историю развития мультимедийных экспозиций на юбилейном лендинге.



