Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», - заявил глава государства, общаясь с рабочими «Уралвагонзавода».

По его словам, на реализацию программы в бюджете уже предусмотрено 14,7 миллиарда рублей.

Ранее Путин прибыл в Свердловскую область, где намерен побывать на ведущих машиностроительных предприятиях - АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, напоминает «Радиоточка НСН».

