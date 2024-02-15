Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

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«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», - заявил глава государства, общаясь с рабочими «Уралвагонзавода».

По его словам, на реализацию программы в бюджете уже предусмотрено 14,7 миллиарда рублей.

Ранее Путин прибыл в Свердловскую область, где намерен побывать на ведущих машиностроительных предприятиях - АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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