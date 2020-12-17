Путин сообщил о проблемах при производстве вакцины от COVID-19

В России не хватает оборудования для производства вакцины от COVID-19, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.



«Чтобы произвести вакцину, нужно оборудование. Это будет наращиваться, в следующем году у России будут миллионы доз вакцины. России ничего не мешает компоненты вакцины производить на площадках в других странах», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства отвечает на вопросы дистанционно из Ново-Огарево. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

