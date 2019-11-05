Путин сомневается в эффективности бакалавриата для будущих учителей русского

На совещании президентского Совета по русскому языку президент задался вопросом, не является ли двухэтапная система лишь «модной схемой», однако отметил, что у него нет окончательного мнения в этом вопросе. Вместе с тем президент одобрил деление на бакалавриат и магистратуру в технических специальностях, таких как физика, математика, кибернетика.

Президент поручил специалистам по русскому языку узнать, действительно ли цифровизация образовательных методик позволит за четыре года получить тот объем знаний, который раньше был доступен за пять лет. «Но тогда бакалавриат должен давать возможность работать в полном объеме преподавателем до 10 класса», - добавил президент. Директор Центра коммуникативных компетенций СПБГУ Сергей Кузнецов, который выступал после этого сообщения, высказался против возвращения в университеты пятилетней модели образования.



