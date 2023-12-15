СМИ: Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила расширить перечень стран-поставщиков запчастей, пишет РБК.

Перевозчики просят внести в перечень стран-поставщиков, чьи запчасти можно устанавливать на самолеты, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.

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Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за введенных санкций против России, заявил ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, Россию застали врасплох, когда другие страны хотели забрать самолеты. Савельев отметил, что арестованные 76 самолетов были либо на технических стоянках, либо собирались выполнить какие-то рейсы. Глава Минтранса напомнил, что сейчас в России используются 1 167 пассажирских самолетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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