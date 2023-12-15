СМИ: Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей

Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за введенных санкций против России, заявил ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, Россию застали врасплох, когда другие страны хотели забрать самолеты. Савельев отметил, что арестованные 76 самолетов были либо на технических стоянках, либо собирались выполнить какие-то рейсы. Глава Минтранса напомнил, что сейчас в России используются 1 167 пассажирских самолетов, передает «Радиоточка НСН».

