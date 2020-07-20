Путин согласился перенести «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» придётся перенести на 2021 год. Об этом он сказал во время встречи с рабочими судостроительного завода в Керчи, где сегодня участвует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.
Глава государства при этом отметил, что в следующем году акция пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво», передаёт Ura.ru.
Шествие «Бессмертного полка» и парада Победы в этом не состоялись 9 мая из-за пандемии коронавируса. Шествие заменили акцией «Бессмертный полк» на балконах, а само мероприятие в привычном формате перенесли на 26 июля. Однако впоследствии поступили предложения снова отложить проведение акции. Источники «Ведомостей» полагали, что она может состояться 2 сентября.
Позже сопредседатель центрального штаба движения, артист Василий Лановой выступил за проведение акции 9 мая 2021 года.
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