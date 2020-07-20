Путин согласился перенести «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» придётся перенести на 2021 год. Об этом он сказал во время встречи с рабочими судостроительного завода в Керчи, где сегодня участвует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Глава государства при этом отметил, что в следующем году акция пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво», передаёт Ura.ru.