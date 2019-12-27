Путин соболезнует в связи с кончиной Волчек
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек в связи с её кончиной. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Ранее соболезнования семье режиссера и актрисы выразили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава правительства Дмитрий Медведев.
Народна артистка СССР умерла накануне вечером в московской больнице имени Боткина, куда была госпитализирована с воспалением легких, отмечает «Свободная пресса». 19 декабря Волчк исполнилось 86 лет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал что Путин был хорошо знаком с Волчек и всегда выражал восхищение её талантом.
На сайте Кремля кратко опубликован творческий путь Галины Борисовны. В 1955 году она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького.
Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру «Современник». В 1972 году была выбрана труппой худруком этого театра.
Прощание с Галиной Волчек назначено на 29 декабря. Гражданская панихида начнется в «Современнике» в 11 утра, сообщают «Известия». Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
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