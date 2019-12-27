Путин соболезнует в связи с кончиной Волчек

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек в связи с её кончиной. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Ранее соболезнования семье режиссера и актрисы выразили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава правительства Дмитрий Медведев.

Народна артистка СССР умерла накануне вечером в московской больнице имени Боткина, куда была госпитализирована с воспалением легких, отмечает «Свободная пресса». 19 декабря Волчк исполнилось 86 лет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал что Путин был хорошо знаком с Волчек и всегда выражал восхищение её талантом.