Путин снял с должности экс-министра просвещения Васильеву
16 августа 202116:36
Президент России Владимир Путин освободил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования».
Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин назначил замминистра юстиции Евгения Забарчука на должность первого замглавы Минюста РФ.
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16 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru