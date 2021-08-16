Путин снял с должности экс-министра просвещения Васильеву

Президент России Владимир Путин освободил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования».

Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин назначил замминистра юстиции Евгения Забарчука на должность первого замглавы Минюста РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Ольга ВасильеваУказыВладимир Путин
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