Путин назначил нового первого замглавы Минюста

Прокачка газа по «Ямалу-Европе» упала вдвое после аварии на НПЗ «Газпрома» СМИ: Европа в энергетическом шоке из-за удорожания газа и электричества Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в «красных зонах» ООН призвала к сдержанности после нападением на танкер Mercer Street Источник опроверг потерю хода АПЛ «Орел» на Балтике