Путин назначил нового первого замглавы Минюста

Первый замглавы Минюста РФ Юрий Любимов освобожден от должности, на его пост назначен замминистра юстиции Евгений Забарчук. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

СМИ: Первый замминистра юстиции Любимов покинет пост

Ранее источники сообщали о сложении Любимовым полномочий и грядущем назначении Забарчука.

Юрий Любимов займет должность члена правления, заместителя генерального директора компании «Русгидро» по правовым вопросам и имущественным отношениям.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМинюст РФВладимир Путин
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