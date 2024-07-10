Путин снова заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
10 июля 202416:56
В 2023 году в России было 73,4 млн работающих граждан. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства он отметил, что в текущем году число занятых граждан увеличилось - работают 74,1 млн человек.
«Безработица на рекордно низком уровне – 2,6%», - заключил глава государства.
Ранее Путин на полях ПМЭФ-2024 заявил, что в настоящее время в РФ основной проблемой является не отсутствие работы, а нехватка кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru