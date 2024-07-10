Путин снова заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

В 2023 году в России было 73,4 млн работающих граждан. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Собянин: Уровень безработицы в Москве будет снижен до 1,2% к 2030 году

В ходе совещания с членами правительства он отметил, что в текущем году число занятых граждан увеличилось - работают 74,1 млн человек.

«Безработица на рекордно низком уровне – 2,6%», - заключил глава государства.

Ранее Путин на полях ПМЭФ-2024 заявил, что в настоящее время в РФ основной проблемой является не отсутствие работы, а нехватка кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:БезработицаРаботаРоссиянеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры