Путин сменил чрезвычайного посла России в ЦАР

Бикантов ранее возглавлял пресс-центр МИД России.

Вторым указом Путин освободил от этой должности Владимира Титоренко, который занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике с 2019 года.

Ранее Путин заявил о применении силовой информационной поддержки протестов в Казахстане во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Такие методы присущи «майданным» технологиям, отметил российский лидер.

