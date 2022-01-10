Путин сменил чрезвычайного посла России в ЦАР

Президент России Владимир Путин назначил послом России в Центрально-Африканской республике Александра Бикантова. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

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Бикантов ранее возглавлял пресс-центр МИД России.

Вторым указом Путин освободил от этой должности Владимира Титоренко, который занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике с 2019 года.

Ранее Путин заявил о применении силовой информационной поддержки протестов в Казахстане во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Такие методы присущи «майданным» технологиям, отметил российский лидер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦАРПутин
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