Путин сменил чрезвычайного посла России в ЦАР
Президент России Владимир Путин назначил послом России в Центрально-Африканской республике Александра Бикантова. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
Бикантов ранее возглавлял пресс-центр МИД России.
Вторым указом Путин освободил от этой должности Владимира Титоренко, который занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике с 2019 года.
Ранее Путин заявил о применении силовой информационной поддержки протестов в Казахстане во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Такие методы присущи «майданным» технологиям, отметил российский лидер.
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