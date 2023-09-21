Путин: Следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно развивать психологическую помощь не только в военной, но и в гражданской сфере, сообщает РИА Новости.

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В ходе визита в Великий Новгород российский лидер посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение», где один из ветеранов боевых действий призвал открывать подобные учреждения и в других регионах.

«Так и будем делать... психологическую помощь нужно развивать более широко... не только по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы», - ответил глава государства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что военнослужащим стал доступен упрощённый порядок получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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