Путин: Следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере

В ходе визита в Великий Новгород российский лидер посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение», где один из ветеранов боевых действий призвал открывать подобные учреждения и в других регионах.

«Так и будем делать... психологическую помощь нужно развивать более широко... не только по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы», - ответил глава государства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что военнослужащим стал доступен упрощённый порядок получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

