Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО

Владимир Путин заявил, что сегодня важно предоставить равные права всем участникам СВО, их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. С таким заявлением глава государства выступил на заседании оргкомитета «Победа».

Он отметил, что равные права должны быть и у кадровых военных, и у добровольцев, и у мобилизованных – все участники СВО «геройски сражаются».

Накануне правительство РФ упростило получение страховых выплат родственниками военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В частности, чтобы получить страховку теперь потребуется только справка установленной формы о смерти военнослужащего, которая выдаётся в воинской части.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

