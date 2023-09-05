Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО
Владимир Путин заявил, что сегодня важно предоставить равные права всем участникам СВО, их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. С таким заявлением глава государства выступил на заседании оргкомитета «Победа».
Он отметил, что равные права должны быть и у кадровых военных, и у добровольцев, и у мобилизованных – все участники СВО «геройски сражаются».
Накануне правительство РФ упростило получение страховых выплат родственниками военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В частности, чтобы получить страховку теперь потребуется только справка установленной формы о смерти военнослужащего, которая выдаётся в воинской части.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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