Путин: Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны
Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с лидерами стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам президента, была подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по улучшению работы законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. Путин отметил, что граждане России должны чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности.
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Также Путин подчеркнул, что мигранты должны знать язык той страны, где они хотят жить и работать.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге заявила НСН, что мигранты в России должны быть поделены на три категории: работники, желающие получить гражданство РФ и граждане России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru