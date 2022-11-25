Путин: сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны

Сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

«На рубеже 2000-х, 1990-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И, больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне», - отметил глава государства.