Путин: сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны
Сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
«На рубеже 2000-х, 1990-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И, больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне», - отметил глава государства.
По его словам, расчищать поляну достаточно сложно даже с его уровня.
«Но мы будем это делать обязательно», - добавил президент.
Ранее Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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