Путин: сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны

Сегодняшние события в России – это путь к очищению и обновлению страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

«На рубеже 2000-х, 1990-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И, больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне», - отметил глава государства.

Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных

По его словам, расчищать поляну достаточно сложно даже с его уровня.

«Но мы будем это делать обязательно», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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