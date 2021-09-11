Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость

Москва меняется, сохраняя свою неповторимость, новейшие технологии стали привычными для москвичей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает "ТАСС".

Глава государства отметил, что День города Москвы и сама столица "объединяет миллионы граждан России, всех, кто любит Москву, чтит ее многовековую историю, которая неразрывно связана со становлением и развитием нашего государства". Москвой, по его словам, "невозможно не восхищаться, величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменами, живет в ускоренном ритме созидания, как подобает одному из крупнейших мегаполисов мира".

Ранее Путин отметил хорошие показатели развития Москвы.


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ФОТО: РИА Новости
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