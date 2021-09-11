Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость
Москва меняется, сохраняя свою неповторимость, новейшие технологии стали привычными для москвичей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает "ТАСС".
Глава государства отметил, что День города Москвы и сама столица "объединяет миллионы граждан России, всех, кто любит Москву, чтит ее многовековую историю, которая неразрывно связана со становлением и развитием нашего государства". Москвой, по его словам, "невозможно не восхищаться, величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменами, живет в ускоренном ритме созидания, как подобает одному из крупнейших мегаполисов мира".
Ранее Путин отметил хорошие показатели развития Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость
- Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
- В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34
- Под Ельцом разыскиваемого под завалами дома мужчину нашли на работе
- В Москве прощаются с погибшим режиссером Мельником
- Собянин: Программа реконструкции охватывает половину поликлиник Москвы
- «Могут быть пострадавшие». Под завалами взорвавшегося дома под Липецком спасатели продолжают поиск людей
- В России за прошедшие сутки выявили 18 341 новый случай коронавируса
- Родственники отравившихся арбузом москвичек рассказали об их состоянии
- На Украине продолжают мечтать о блокировке «Северного потока-2» через санкции США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru