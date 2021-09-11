Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
Президент России Владимир Путин отметил успехи в экономике Москвы. Столица демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил он на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. Глава государства добавил, что Москва - это огромная агломерация мирового масштаба, передают РИА Новости.
"И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития", - заявил президент.
Ранее сообщалось, что в Москве появятся еще шесть индустриальных кварталов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru