Путин с правительством примут решение о реформе контрольно-надзорных органов

Российский президент Владимир Путин намерен обсудить с правительством РФ реформирование контрольно-надзорной деятельности. Заседание, посвященное этой теме, запланировано на 29 апреля, понедельник.

«29 апреля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи станет обсуждение реформы контрольно-надзорной деятельности... Помимо этого, обсудят ряд текущих актуальных вопросов», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Участники совещания заслушают доклад руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, дополнили Известия.

Ранее директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин объяснил, НСН, почему в России может быть пересмотрена концепция Конституции 1993 года, ставящая права человека и гражданина выше интересов государства.

