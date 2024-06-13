Путин: Россия заинтересована в привлечении зарубежных специалистов
13 июня 202419:02
Россия заинтересована в привлечении высококлассных специалистов из-за рубежа. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с ведущими учеными в подмосковной Дубне он указал, что речь идёт, в том числе, о рабочих с высокой квалификацией, а также образованных людях, занимающихся наукой.
«Обязательно будем всем этим заниматься», - заключил глава государства.
Ранее Владимир Путин поручил снимать кино для популяризации профессии учёного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru