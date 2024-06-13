Путин: Россия заинтересована в привлечении зарубежных специалистов

На встрече с ведущими учеными в подмосковной Дубне он указал, что речь идёт, в том числе, о рабочих с высокой квалификацией, а также образованных людях, занимающихся наукой.

«Обязательно будем всем этим заниматься», - заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин поручил снимать кино для популяризации профессии учёного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

