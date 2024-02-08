Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН

С такой инициативой глава государства выступил в ходе торжественной церемонии в честь 300-летия РАН. Академики и члены-корреспонденты будут получать 200 тысяч рублей в месяц.

Путин считает, что российская наука должна опираться на собственный опыт. Президент призвал действовать на опережение, а не догонять иностранные технологии.

Ранее Путин обратил внимание на разрушительную силу генетики. По его мнению, страны, которые достигнут прорыва в этой науке, будут обладать мощным оружием, отмечает «Радиоточка НСН».

