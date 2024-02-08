Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН
Президент Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН).
С такой инициативой глава государства выступил в ходе торжественной церемонии в честь 300-летия РАН. Академики и члены-корреспонденты будут получать 200 тысяч рублей в месяц.
Путин считает, что российская наука должна опираться на собственный опыт. Президент призвал действовать на опережение, а не догонять иностранные технологии.
Ранее Путин обратил внимание на разрушительную силу генетики. По его мнению, страны, которые достигнут прорыва в этой науке, будут обладать мощным оружием, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru