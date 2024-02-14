Путин: Россия должна подготовиться к вспышкам глобальных эпидемий

России необходимо подготовиться к любым угрозам, включая вспышкам глобальных эпидемий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака

По его словам, для этого страна должна увеличить финансирование инноваций в медицине.

Глава государства рассказал, что поручил правительству РФ до конца 2024 года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и селах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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