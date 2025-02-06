Путин: России нужны открытия молодых ученых

В ходе церемонии награждения лауреатов президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год, он указал, что речь идёт о создании решений и продуктой, превосходящих зарубежные аналоги и обеспечивающих «технологическое лидерство страны в ключевых областях».

«России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», - сказал глава государства.

Ранее российских учёных отстранили от работаты в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

