Путин: России нужны открытия молодых ученых
Молодым российским учёным предстоит решать вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии награждения лауреатов президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2024 год, он указал, что речь идёт о создании решений и продуктой, превосходящих зарубежные аналоги и обеспечивающих «технологическое лидерство страны в ключевых областях».
«России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», - сказал глава государства.
Ранее российских учёных отстранили от работаты в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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