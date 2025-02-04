Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки
Размер денежной премии молодым ученым от правительства Москвы был увеличен с двух млн до четырёх млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, решение увеличить размер премии было принято в связи с тем, что он не индексировался с 2019 года.
«Постараемся вам тоже пересчитать эти премии, чтобы вы их получили», – указал Собянин в ходе церемонии награждения учёных премиями за научно-исследовательские достижения в 2024 году.
Градоначальник добавил, что в прошлом году лауреатами премии стали 78 исследователей, чьи разработки уже успели себя зарекомендовать на практике.
Ранее Собянин вручил премии Москвы в области журналистики за 2024 год, которые получили 27 представителей СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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