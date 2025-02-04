Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

По его словам, решение увеличить размер премии было принято в связи с тем, что он не индексировался с 2019 года.

«Постараемся вам тоже пересчитать эти премии, чтобы вы их получили», – указал Собянин в ходе церемонии награждения учёных премиями за научно-исследовательские достижения в 2024 году.

Градоначальник добавил, что в прошлом году лауреатами премии стали 78 исследователей, чьи разработки уже успели себя зарекомендовать на практике.

Ранее Собянин вручил премии Москвы в области журналистики за 2024 год, которые получили 27 представителей СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

