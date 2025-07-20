Путин: РФ утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ

По словам Путина, если Россия будет продолжать финансировать закупки товаров и услуг за счёт доходов от нефти и газа, то в условиях когда «нефть и газ пытаются отрубить», страна может потерять конкурентоспособность, а затем и суверенитет.

В начале лета Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны. Президент тогда отметил, что Россия уже добилась особых успехов в сфере беспилотных технологий.

В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило перечень приоритетных направлений для достижения технологического суверенитета, куда вошли: производство дронов, создание роботизированных транспортных платформ, разработка композитных материалов, строительство высокоскоростных железных дорог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».