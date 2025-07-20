Путин: РФ утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
Россия может утратить свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.
По словам Путина, если Россия будет продолжать финансировать закупки товаров и услуг за счёт доходов от нефти и газа, то в условиях когда «нефть и газ пытаются отрубить», страна может потерять конкурентоспособность, а затем и суверенитет.
В начале лета Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны. Президент тогда отметил, что Россия уже добилась особых успехов в сфере беспилотных технологий.
В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило перечень приоритетных направлений для достижения технологического суверенитета, куда вошли: производство дронов, создание роботизированных транспортных платформ, разработка композитных материалов, строительство высокоскоростных железных дорог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru