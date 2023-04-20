Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин удовлетворен принятием Госдумой закона о присвоении статуса ветерана боевых действий бойцам добровольческих вооруженных формирований.
«Этим решением я более чем удовлетворен, так как добровольцы из ополчения ЛНР и ДНР получат соответствующие статусы и льготы, а эти парни (добровольцы ЛНР и ДНР) отличные ребята, я отношусь к ним с уважением», - приводит слова предпринимателя его пресс-служба.
Однако Пригожин раздосадован тем, что этот закон не коснулся бойцов ЧВК «Вагнер». По мнению бизнесмена, власти специально не включили в перечень военных подразделения, чтобы «навсегда убрать из истории России». Глава ЧВК отметил, что они с бойцами «готовы уйти из истории в обмен на то, что все победы будут отданы Великому Русскому Народу, но Виновные в поражениях будут найдены и наказаны».
Ранее Евгений Пригожин опроверг сообщения о принудительном включении мобилизованных в состав ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru