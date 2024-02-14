Путин: Регионы должны повысить окладную часть зарплат медработников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 апреля текущего года регионы должны повысить окладную часть зарплат медицинских работников, сообщает РИА Новости.

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Выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, он указал, что повышение должно составить до 50%.

«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты»,- уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что за 10 месяцев 2023 года зарплаты в России выросли на 7,7% в реальном выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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