Путин: Регионы должны повысить окладную часть зарплат медработников

Выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, он указал, что повышение должно составить до 50%.

«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты»,- уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что за 10 месяцев 2023 года зарплаты в России выросли на 7,7% в реальном выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».