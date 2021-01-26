Путин «развязал» Химки

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия движения по транспортной развязке в подмосковных Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Вместе с главой государства в мероприятии участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Эту развязку в свое время прозвали «путинской», поскольку на проблему транспортного сообщения между старыми и новыми Химками обратил внимание глава государства. Две части города, разделенные Ленинградским шоссе, до сего дня связывал только Юбилейный проспект. Решить эту проблему Путин поручил в апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш». Через полгода, в октябре 2019, Путин на встрече с Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта.

Новая развязка позволит проезжать из одной части Химок в другую всего за 15 минут. До сей поры на это приходилось тратить не менее часа в тяжелых пробках. Сталкиваться с этим приходилось практически всем жителям Химок, а это более четверти миллиона человек. Развязку горожане ждали, но не все были готовы стать ее «соинвесторами». Но таковыми не по своей воле оказались многие автовладельцы.

Как уже писала НСН, для ускорения строительства развязки была изменена организация движения на одном из участков, примыкающем к стройке без должного уведомления граждан. А главное – там был установлен мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, который быстро «нащелкал» 136 тысяч штрафов более чем на 200 миллионов рублей. Возмущенные люди стали выходить на улицу с протестом, и только после этого ситуация привлекла внимание прокуратуры, которая велела устранить нарушения действующего законодательства и отменить наложенные на автовладельцев штрафы.

В деле строительства дорог у российских властей большие планы, рассказал Путин строителям химкинской развязки. По его словам, к 2024 году планируется довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны, а к 2030 году – еще в 51 агломерации. Объем работ очень большой, а их география – от Дальнего Востока до Калининграда, указал глава государства, назвав эту работу «сшиванием страны».

Жителям тех районов, через которые пройдут «стежки» при «сшивании страны», стоит помнить историю автолюбителей в Химках, попавших на штрафы в ходе строительства «путинской развязки»: в любой момент проезд домой может оказаться платным.

