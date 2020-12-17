Администрация Химок устроила «геноцид» водителей ради Репинской развязки

136 тысяч штрафов на сумму 205 млн. рублей собрали в подмосковных Химках всего за пару месяцев на одном только перекрестке с помощью единственной камеры видеофиксации нарушений ПДД. «Доходное место» прикрыли только после целого ряда акций протеста местных автовладельцев, которые привлекли внимание прокуратуры Московской области. По результатам прокурорской проверки начальнику ГУ МВД России по Московской области Виктору Паукову внесено представление с требованием «устранить нарушения действующего законодательства» и отменить наложенные на автовладельцев штрафы. Полиция, в свою очередь, дала разъяснения, почему мобильный комплекс видеофиксации в Химках за короткие сроки выявил рекордное число нарушителей. Однако ни одно из ведомств не упомянуло инициатора скандальных изменений в схеме организации дорожного движения, по сути открывшего «ящик Пандоры». Хотя все началось со стройки, пусть и не самой обычной.

В начале года в ближайшем Подмосковье началось создание нового транспортного объекта, призванного соединить старые и новые Химки - Репинской развязки. Строительство осуществляет АО «Стройтрансгаз». Работа идет ударными темпами в духе комсомольских строек. А как иначе, если президент Путин лично поставил срок – 2021 год. Но строители взяли на себя повышенные обязательства и пообещали запустить движение по новой эстакаде уже в декабре текущего года.

Однако воплощению в жизнь неосторожных обещаний стали мешать… местные жители Химок со своим автотранспортом, так как стройка осуществляется в условиях плотного дорожного трафика. И чтобы ускорить процесс, было решено изменить схему организации дорожного движения в районе возводимой эстакады. Как заявил НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, «в основе этого решения лежит запрос компании-производителя работ». Информацию о том, что АО «Стройтрансгаз» пролоббировало радикальное изменение схемы движения в свою пользу, подтвердил НСН и источник в подмосковном Минтрансе.

Администрация Химок, вместо того, чтобы подумать об интересах своих горожан, оперативно согласовала новую схему. При этом, по выражению г-на Шкуматова, «развели потоки таким образом, что оставили проезд для автобуса, который «ходит один раз в час», а остальному транспорту предложили дальний и неудобный объезд «через Пензу на Варшаву». Как результат, с октября одна из полос круговой развязки в окрестностях Икеа была закрыта, а по второй - пролегла полоса для движения общественного транспорта.

При этом, водителей, как утверждают местные жители, о новшествах не предупредили, поставив перед выбором – продолжать движение по полосе для общественного транспорта или объезжать круг слева по встречной полосе. В итоге, 136 тысяч водителей попадали в ловушку, т.к. на автобусную полосу была направлена камера мобильного комплекса видеофиксации, выставленного сразу после введения новой схемы.

Кто виноват? Все та же Химкинская администрация, которая вместе с утверждением схемы движения, своим постановлением утвердила места установки комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Местное ГИБДД передало заявку в Московскую область, оттуда - исполнителю и все. Ловушка захлопнулась. И самое главное, что все как бы законно.

В результате водители стали пачками получать «письма счастья» и вышли на улицу. Лишь после публикаций в СМИ прокуратура провела соответствующую проверку и постановила отменить вынесенные штрафы. Также «…в ходе прокурорской проверки выявлены факты... несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения», - сообщило надзорное ведомство. Ни о каких 20 днях, положенных по закону на информирование водителей о грядущих изменениях в организации движения, речи и не шло. Ведь на кону стоит обещание ввести объект в эксплуатацию раньше намеченных сроков.

Вроде бы в этой печальной истории можно поставить точку. Но не все так просто. Более 80% штрафов уже оплачены. И для того, чтобы их вернуть, водителям предстоит самостоятельно обивать пороги казенных учреждений в виде ЦАФАП и УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В итоге все довольны, виновных как не было, так и нет. Строители сэкономили на логистике и выслужились перед президентом. Коммерсанты получили свой гешефт со штрафов. Местные власти в лице администрации Химок – ну, эти просто молодцы. Ну а оштрафованные жители Химок могут теперь гордиться, что они невольно стали соинвесторами важнейшего инфраструктурного объекта.

