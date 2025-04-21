Путин разрешил заочно судить любых лиц за рубежом за преступления против РФ

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит дополнения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Они ппозволяют заочно судить по 20 новым видам преступлений, тогда как ранее заочный суд был возможен лишь по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Как пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, нововведениями являются уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма, призывы к терроризму и нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, дискредитации российской армии.

Новые нормы вступают в силу со дня опубликования закона.

Ранее Путин полностью запретил иноагентам заниматься в РФ образованием и просвещением, сообщает RT.

