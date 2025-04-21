Путин разрешил заочно судить любых лиц за рубежом за преступления против РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит дополнения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Они ппозволяют заочно судить по 20 новым видам преступлений, тогда как ранее заочный суд был возможен лишь по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Как пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, нововведениями являются уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма, призывы к терроризму и нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, дискредитации российской армии.
Новые нормы вступают в силу со дня опубликования закона.
Ранее Путин полностью запретил иноагентам заниматься в РФ образованием и просвещением, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru