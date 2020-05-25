Путин разрешил временно приобретать ОСАГО без техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет приобретать полис ОСАГО в период пандемии коронавируса без технического осмотра автомобиля. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что покупать полис без диагностической карты можно с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Однако после снятия ограничительных мер автомобилисты должны будут предоставить страховой компании диагностическую карту в течение одного месяца.
Если страхователь не предоставил документы, в случае ДТП страховая компания получит право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.
Законопроект также предусматривает введение индивидуальных тарифов на ОСАГО для водителей. Страховые компании начнут учитывать личностные характеристики страхователя и водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также нарушения ПДД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru