Путин разрешил временно приобретать ОСАГО без техосмотра

В документе отмечается, что покупать полис без диагностической карты можно с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Однако после снятия ограничительных мер автомобилисты должны будут предоставить страховой компании диагностическую карту в течение одного месяца.



Если страхователь не предоставил документы, в случае ДТП страховая компания получит право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.



Законопроект также предусматривает введение индивидуальных тарифов на ОСАГО для водителей. Страховые компании начнут учитывать личностные характеристики страхователя и водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также нарушения ПДД.

