Путин разрешил украинцам въезжать в Россию без виз
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, украинским гражданам для въезда на российскую территорию понадобится только лишь обычный, заграничный, дипломатический или служебный паспорт Украины.
Отмечается, что в РФ будут допущены украинцы с национальными удостоверениями личности, срок действия которых уже истек.
Указ вступает в силу с 29 сентября.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за восемь месяцев 2023 года российские консульские учреждения выдали иностранцам свыше 600 тысяч въездных виз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru