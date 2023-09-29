Путин разрешил украинцам въезжать в Россию без виз

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, украинским гражданам для въезда на российскую территорию понадобится только лишь обычный, заграничный, дипломатический или служебный паспорт Украины.

Отмечается, что в РФ будут допущены украинцы с национальными удостоверениями личности, срок действия которых уже истек.

Указ вступает в силу с 29 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за восемь месяцев 2023 года российские консульские учреждения выдали иностранцам свыше 600 тысяч въездных виз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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