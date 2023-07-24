Путин разрешил регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что субъекты получают право устанавливать порядок и перечень необходимых мероприятий, но в соответствии всем требованиям законодательства.

Также подписанный главной государства закон расширяет запрет самостоятельного выгула животных, исключив «возможность неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешённых решением органа местного самоуправления для выгула».

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил «Ведомостям», что власти республики намерены усыплять безнадзорных животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

