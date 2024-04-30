Путин разрешил проведение фестиваля «Спасская башня» в 2024 году

В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024 год.

«В соответствии с поручением президента... XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября», — указали организаторы.

Мероприятие по традиции пройдет на Красной площади в Москве.

Между тем на выставке «Россия» представили XIII Платоновский фестиваль искусств, который объединит свыше 20 выдающихся коллективов из девяти государств, пишет RT.

