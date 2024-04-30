Путин разрешил проведение фестиваля «Спасская башня» в 2024 году
Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля «Спасская башня» в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.
В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024 год.
«В соответствии с поручением президента... XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября», — указали организаторы.
Мероприятие по традиции пройдет на Красной площади в Москве.
Между тем на выставке «Россия» представили XIII Платоновский фестиваль искусств, который объединит свыше 20 выдающихся коллективов из девяти государств, пишет RT.
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