Маткапитал разрешили тратить на частные детские сады

Владельцы материнского капитала смогут тратить деньги на оплату дошкольных услуг, которые предоставляют индивидуальные предприниматели, но имеющие лицензию на образовательную деятельность.

Законопроект был внесен в конце 2019 года. Авторы говорили о том, что это должно повысить доступность дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки. В частности, изменился список обязательных документов, которые требуют от заемщика в Пенсионном фонде для рефинансирования ипотеки.

