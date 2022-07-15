Маткапитал разрешили тратить на частные детские сады

Деньги материнского капитала теперь можно направлять на оплату частных детских садов. Решение приняли депутаты Госдумы.

Москалькова предложила направлять материнский капитал для лечения детей

Владельцы материнского капитала смогут тратить деньги на оплату дошкольных услуг, которые предоставляют индивидуальные предприниматели, но имеющие лицензию на образовательную деятельность.

Законопроект был внесен в конце 2019 года. Авторы говорили о том, что это должно повысить доступность дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки. В частности, изменился список обязательных документов, которые требуют от заемщика в Пенсионном фонде для рефинансирования ипотеки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Детский СадГосдумаМатеринский Капитал
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