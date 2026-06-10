Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ

Согласно документу, в список таких правонарушений вошли дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за такие правонарушения.

Отмечается, что стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размер штрафа.

Закон вступает в силу с 1 сентября.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, запрещающий размещение социальной рекламы на ресурсах иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».