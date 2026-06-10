Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества и счетов уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов страны.

В Госдуме раскрыли, каких релокантов коснется арест имущества

Согласно документу, в список таких правонарушений вошли дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за такие правонарушения.

Отмечается, что стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размер штрафа.

Закон вступает в силу с 1 сентября.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, запрещающий размещение социальной рекламы на ресурсах иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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