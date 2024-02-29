Путин: Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости увеличения размера МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
«Сегодня Россия — крупнейшая экономика в Европе и пятая в мире», - заявил российский лидер.
По словам президента, в прошлом году экономика России росла быстрее, чем в среднем по миру. Путин указал на то, что огромную роль в этом сыграл «фундаментальный запас прочности», который был сделан за последние десятилетия.
Начиная с 2020 года МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч рублей до 19 тысяч рублей в месяц, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал списать 2/3 задолженностей регионов по бюджетным кредитам
- Путин предложил перейти на риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса
- В СНБО Украины назвали невозможной блокировку Telegram в стране
- Путин поручил проработать амнистию для предпринимателей за дробление бизнеса
- Путин призвал запустить «сберегательный сертификат»
- Путин: Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП
- Путин: Россия к 2030 году должна выйти в лидеры по числу промышленных роботов
- Путин призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования
- Композитор Зацепин против создания ремейка на фильм «Бриллиантовая рука»
- Путин оценил потребность рынка в специалистах рабочих профессий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru