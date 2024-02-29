Путин: Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости увеличения размера МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

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«Сегодня Россия — крупнейшая экономика в Европе и пятая в мире», - заявил российский лидер.

По словам президента, в прошлом году экономика России росла быстрее, чем в среднем по миру. Путин указал на то, что огромную роль в этом сыграл «фундаментальный запас прочности», который был сделан за последние десятилетия.

Начиная с 2020 года МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч рублей до 19 тысяч рублей в месяц, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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