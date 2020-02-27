Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, почему он не пользуется смартфонами и другими мобильными гаджетами.
«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», — заявил он.
При этом журналист Андрей Ванденко, пишут «Известия», отметил, что видел, как президент Путин звонил по смартфону мальчику, которого приглашал покататься на лыжах в Красную поляну. На это Путин ответил: «Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил». Президент также пояснил, что ему гораздо проще снять трубку спецсвязи и его соединят с любым абонентом.
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