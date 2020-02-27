Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», — заявил он.

При этом журналист Андрей Ванденко, пишут «Известия», отметил, что видел, как президент Путин звонил по смартфону мальчику, которого приглашал покататься на лыжах в Красную поляну. На это Путин ответил: «Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил». Президент также пояснил, что ему гораздо проще снять трубку спецсвязи и его соединят с любым абонентом.

