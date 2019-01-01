Путин рассказал об успехах «Лидеров России»

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отметил успех конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Он привёл пример того, как победители и участники соревнования стали обладателями высокопоставленных должностей, в том числе и федерального уровня.

«Да, думаю, что это эффективная работа. У нас не только “Лидеры России”. Кстати говоря, у нас поступило по этому направлению более 290 тысяч заявок, а вообще по различным направлениям поиска и подготовки кадров — полтора миллиона. Что касается этого лифта, который называется “Лидеры России”, то он работает эффективно, и значительная часть тех людей, которые прошли через это сито, через этот лифт, они уже работают и федеральными министрами, и губернаторами, и в 9 регионах заместителями губернаторов», — рассказал Путин.

Ранее российский лидер в ходе «Прямой линии» обратил внимание на отставание РФ от других стран в сфере оборонных расходов.



