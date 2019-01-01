Путин обратил внимание на отставание России по расходам на оборону

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, зачем по телевидению часто говорят о новом вооружении, "к какой войне нас готовят?", обратил внимание на отставание РФ от других стран в сфере оборонных расходов.

По его словам, сейчас Россия располагается на седьмом месте по количеству затрат на оборону. РФ обгоняют США, Китай, Саудовская Аравия и другие страны.

Ранее президент в ходе Прямой линии заявил, что не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

