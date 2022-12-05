Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров

Он также рассказал об участии волонтеров в спецоперации на Украине.

«Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте», - подчеркнул президент РФ, отметив, что «люди поехали по зову сердца».

