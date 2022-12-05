Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров
Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране более 21 млн волонтеров.
«Их (волонтеров – прим. НСН) более 21 миллиона человек. Это 15%, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», - сказал Путин в ходе церемонии вручения международной премии «Мы вместе».
Он также рассказал об участии волонтеров в спецоперации на Украине.
«Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте», - подчеркнул президент РФ, отметив, что «люди поехали по зову сердца».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров
- Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы
- Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»
- Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста
- СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
- Премьер Японии поручил увеличить оборонный бюджет страны
- Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым
- Президент Польши поддержал желание Грузии стать членом ЕС и НАТО
- CBR: Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере
- Путин продлил заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru