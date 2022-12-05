Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране более 21 млн волонтеров.

«Их (волонтеров – прим. НСН) более 21 миллиона человек. Это 15%, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», - сказал Путин в ходе церемонии вручения международной премии «Мы вместе».

Путин посетил Крымский мост

Он также рассказал об участии волонтеров в спецоперации на Украине.

«Очень много с начала той же самой специальной военной операции, многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте», - подчеркнул президент РФ, отметив, что «люди поехали по зову сердца».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолонтерыВладимир Путин
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