Песков подтвердил, что Путин вышел из самоизоляции
Президент России Владимир Путин, который сегодня встречается с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима двухнедельной самоизоляции.
Ранее сообщалось, что Путин 14 сентября ушел на самоизоляцию в связи с тем, что некоторые сотрудники из его окружения заразились коронавирусом.
«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что первый день выхода Путина с самоизоляции – 29 сентября.
По словам Пескова, Путин проведет в Сочи переговоры с Эрдоганом в формате один на один.
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