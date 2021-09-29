Песков подтвердил, что Путин вышел из самоизоляции

Президент России Владимир Путин, который сегодня встречается с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима двухнедельной самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Путин 14 сентября ушел на самоизоляцию в связи с тем, что некоторые сотрудники из его окружения заразились коронавирусом.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что первый день выхода Путина с самоизоляции – 29 сентября.

По словам Пескова, Путин проведет в Сочи переговоры с Эрдоганом в формате один на один.

