Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым
Президент России Владимир Путин рассказал, что один раз встречался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Москве много лет назад.
По его словам, с тех пор они не виделись.
Российский лидер подчеркнул, что никаких претензий к Павлу Дурову не было. Путин назвал избирательным и «не очень понятным» решение Франции об аресте Дурова, так как аналогичными Telegram вещами «грешат» и другие платформы.
Напомним, Роскомнадзор блокировал Telegram в России с 2018 по 2020 год. Эксперты рассказали «Радиоточке НСН», что и после этого Telegram не до конца выполнял обязательства по блокировке террористических и экстремистских ресурсов.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расследование дела сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции не сможет сподвигнуть Москву и Париж на контакты, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru