Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым

По его словам, с тех пор они не виделись.



Российский лидер подчеркнул, что никаких претензий к Павлу Дурову не было. Путин назвал избирательным и «не очень понятным» решение Франции об аресте Дурова, так как аналогичными Telegram вещами «грешат» и другие платформы.

Напомним, Роскомнадзор блокировал Telegram в России с 2018 по 2020 год. Эксперты рассказали «Радиоточке НСН», что и после этого Telegram не до конца выполнял обязательства по блокировке террористических и экстремистских ресурсов.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расследование дела сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции не сможет сподвигнуть Москву и Париж на контакты, отмечает RT.