Прокуратура Парижа: Расследование против Дурова может занять несколько месяцев

Отмечается, что дело будет либо прекращено, либо передано дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, «если это будет необходимо».

«Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания», - указали в ведомстве.

Ранее председатель комиссии по развитию «Электронного правительства» института развития Интернета Артём Геллер заявил, что задержание Дурова во Франции не является поводом для паники и удаления всей переписки в Telegram, сообщает «Свободная пресса».

