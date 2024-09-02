Прокуратура Парижа: Расследование против Дурова может занять несколько месяцев

Расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова может занять несколько месяцев. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в прокуратуре Парижа.

Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков

Отмечается, что дело будет либо прекращено, либо передано дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, «если это будет необходимо».

«Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания», - указали в ведомстве.

Ранее председатель комиссии по развитию «Электронного правительства» института развития Интернета Артём Геллер заявил, что задержание Дурова во Франции не является поводом для паники и удаления всей переписки в Telegram, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: Социальные сети
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