Чтобы не съели: Путин посоветовал чиновникам перечитать «Колобка»
Президент России Владимир Путин призвал чиновников высшего ранга перечитать сказку «Колобок». Эта тема всплыла в ходе Прямой линии, когда главу государства попросили ответить, какие три произведения культуры на него повлияли больше всего.
«Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром и «Колобок». Хотел бы ещё раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Потому что, как только вы, уважаемые коллеги, сочтёте возможным принимать за чистую правду льстивые речи и будите погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными»», - заметил президент.
Владимир Путин также поделился, как он выдерживает все напасти, которые возникают на его пути. По словам президента, к ним следует относиться как к неизбежному, но не сходить с выбранного пути.
«Главное – нужно быть уверенным в правильности того курса, которым ты движешься. Тогда, как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, не особенно понимая, что происходит, но также не особо обращая внимание, что происходит вокруг, а стремиться к поставленной перед собой цели»», - подчеркнул президент.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Путин рассказал о своём рецепте счастья
- Чтобы не съели: Путин посоветовал чиновникам перечитать «Колобка»
- Грузовой поезд опрокинулся под Екатеринбургом
- «Ничего личного»: Путин допустил кадровые решения из-за неудач в футболе и хоккее
- Власти Кузбасса молниеносно отреагировали на угрозы женщине, пожаловавшейся Путину
- Более 50 кораблей и подлодок Балтфлота примут участиве в параде в честь Дня ВМФ
- Путин выступил за перевод части федеральных структур в Сибирь
- Самолеты «Аэрофлота» с 11 июля начнут летать в Пафос
- Жирует: Омские власти объяснили отмену выплаты ветерану после жалобы Путину
- «Незаменимых нет». Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru