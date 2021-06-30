Чтобы не съели: Путин посоветовал чиновникам перечитать «Колобка»

Президент России Владимир Путин призвал чиновников высшего ранга перечитать сказку «Колобок». Эта тема всплыла в ходе Прямой линии, когда главу государства попросили ответить, какие три произведения культуры на него повлияли больше всего.

«Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром и «Колобок». Хотел бы ещё раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Потому что, как только вы, уважаемые коллеги, сочтёте возможным принимать за чистую правду льстивые речи и будите погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными»», - заметил президент.

Владимир Путин также поделился, как он выдерживает все напасти, которые возникают на его пути. По словам президента, к ним следует относиться как к неизбежному, но не сходить с выбранного пути.

«Главное – нужно быть уверенным в правильности того курса, которым ты движешься. Тогда, как ледокол можно идти через любую ледовую толщу, не особенно понимая, что происходит, но также не особо обращая внимание, что происходит вокруг, а стремиться к поставленной перед собой цели»», - подчеркнул президент.

