Путин рассказал о «странной реакции» близких и друзей на вопросы о вакцинации
Президент РФ Владимир Путин пожаловался на отказы вакцинироваться среди своих близких. Об этом он рассказал во время совещания с членами правительства.
Путин отметил, что многие из его окружения обещали поставить прививку от коронавируса сразу после него, однако даже после вакцинации президента не выполнили свое обещание. По словам президента, это вызывает лишь недоумение.
Российский лидер подчеркнул, что в России есть надежная и эффективная вакцина. «Лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?» - спросил Путин.
Ранее на совещании было принято решение о вводе нерабочих дней с сохранением зарплаты во всех регионах РФ с 30 октября по 7 ноября. Путин также добавил, что в случае необходимости выходные могут быть продлены по решению региональных властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru