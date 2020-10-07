Путину на день рождения подарили часы с обратным ходом

Московский дизайнер Глеб Крайник ко дню рождения Владимира Путина выпустил ограниченную серию наручных Часов Мира и отправил первый экземпляр в подарок президенту, назвав его миротворцем и PEACEMAKERом.

Автор идеи рассказал, что вдохновился на создание своих часов Часами судного дня – всемирно известным проектом журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков».