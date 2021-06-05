Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в другие страны

Россияне смогут свободно посещать другие государства примерно в сентябре, когда уровень иммунитета населения достигнет 60%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства напомнил, что и в России, и в Европе есть определенные ограничения на поездки из-за эпидемиологической ситуации.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. <...> Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — цитирует президента ТАСС.

Кроме того, Путин отметил, что «было бы неплохо», если Европа разрешила въезд гражданам, привитым не только одобренными европейскими регуляторами вакцинами Moderna или Pfizer, но и российскими препаратами.

По словам российского лидера, задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами, так как «выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок».

Путин подчеркнул, что Россия руководствуется не выгодой, а «гуманитарными соображениями».

