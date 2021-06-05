Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в другие страны
Россияне смогут свободно посещать другие государства примерно в сентябре, когда уровень иммунитета населения достигнет 60%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства напомнил, что и в России, и в Европе есть определенные ограничения на поездки из-за эпидемиологической ситуации.
«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. <...> Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — цитирует президента ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «было бы неплохо», если Европа разрешила въезд гражданам, привитым не только одобренными европейскими регуляторами вакцинами Moderna или Pfizer, но и российскими препаратами.
По словам российского лидера, задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами, так как «выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок».
Путин подчеркнул, что Россия руководствуется не выгодой, а «гуманитарными соображениями».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в другие страны
- Инвестиционный форум в Сочи запланирован на февраль 2022 года
- В Минздраве заявили, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19
- Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
- СМИ: Атака на Colonial Pipeline стала возможна из-за утечки одного пароля
- Два человека погибли в ДТП с мусоровозом в Калининградской области
- Эксперт рассказал о самом надежном пароле
- В Гидрометцентре предупредили о начале сезона смерчей в Черном море
- Представитель Госдепартамента посетит Грузию, Азербайджан и Армению
- В Бразилии разрешили ограниченные импорт и применение вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru