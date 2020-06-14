Путин прокомментировал поправки в Конституцию про «диктатуру»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал критику конституционных поправок, в которых представители КПРФ усмотрели появление в стране «диктатуры» в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент РФ назвал подобные выводы КПРФ странными, отмечает «Интерфакс».

Президент Путин заявил о поддержке большинством россиян конституционных поправок

«Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально», — приводит цитату Путина Lenta.ru.

Глава государство подчеркнул, что после внесения поправок в Конституцию, решение о кандидатах на посты министров будет принимать парламент, при этом президент не сможет их отклонить.

Проголосовать за поправки в Конституцию в дистанционном формате жители Москвы смогут с 25 по 30 июня. Для этого необходимо подать заявление через mos.ru или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Очное голосование назначено по всей России на 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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